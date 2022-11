Facebook quer ensinar livrarias a usar redes sociais para atrair clientes

O projecto foi lançado em antecipação do Dia da Livraria e do Livreiro que se celebra em Portugal no próximo dia 30 de Novembro.

A gigante tecnológica Meta (dona do Facebook, WhatsApp e Instagram) lançou um centro de recursos para ensinar as livrarias portuguesas a usar as suas redes sociais para vender mais livros. O projecto foi anunciado esta quarta-feira em antecipação ao Dia da Livraria e do Livreiro que se celebra em Portugal no próximo dia 30 de Novembro.

Um dos objectivos é acelerar a transformação digital em Portugal. Segundo um estudo da Gfk, divulgado pela APEL e citado pela Meta, apenas 14,7% das vendas são feitas online.

O novo centro de formação da Meta inclui um guia com secções específicas para o Facebook, Instagram e WhatsApp, bem como uma ferramenta gratuita de diagnóstico para avaliar a estratégia digital do negócio.

“Acreditamos que [o nosso] guia vai ser uma ferramenta indispensável para as livrarias portuguesas, e identificámos, entre as múltiplas possibilidades dentro do Facebook, Instagram e WhatsApp, as ferramentas que podem fazer crescer os negócios dos livreiros e alcançar mais pessoas”, explica em comunicado Irene Cano, gestora da Meta em Portugal e Espanha. “Acreditamos que as redes sociais são a melhor forma das pessoas se ligarem aos negócios locais, e encontrarem os produtos ideais, especialmente na época natalícia que se aproxima.”

Segundo um estudo da YouGov², encomendado pela Meta, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em apoiar os negócios locais nas suas compras, particularmente durante a época festiva. No Natal passado, 51% dos consumidores da Europa, Médio Oriente e África, esforçaram-se para comprar produtos locais de pequenos negócios. Cerca de 90% de todos os consumidores garantem que vão procurar novas marcas durante esta época.

O WhatsApp é um dos grandes focos da Meta em Portugal. Segundo os inquiridos no estudo da YouGov², 32% utilizaram produtos de mensagens da Meta para contactar lojas; e 21% utilizaram o WhatsApp na época do Natal para esclarecer dúvidas.

Apesar do guia ser direccionado para livrarias, a informação pode beneficiar outros utilizadores que querem aprender mais sobre as ferramentas da Meta. O guia, disponível gratuitamente, inclui tutoriais sobre como planear eventos em directo das redes sociais, gerir subscrições e usar as histórias (do Facebook e do WhatsApp) para atrair novos clientes.