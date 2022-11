Portal do SNS passa a ter informação sobre centros de saúde abertos até mais tarde

O Portal do SNS tem disponível a partir desta quarta-feira e de forma actualizada, a informação dos centros de saúde que estão abertos até mais tarde. Esta é uma das medidas anunciadas esta quarta-feira pela secretária de Estado da Promoção da Saúde na apresentação do plano de Inverno elaborado pelo ministério. Segundo adiantou o ministro Manuel Pizarro, na área de Lisboa e Vale do Tejo já há 36 centros de saúde a funcionar com horário alargado.

A informação sobre os centros de saúde abertos fora de horas pode ser consultada aqui. Escolhido o centro, o utente pode deslocar-se sem que tenha de ir à unidade correspondente à sua morada ou onde está inscrito. Para já só existe informação sobre os cuidados de saúde primários da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A medida, explicaram os responsáveis pela pasta da saúde, pretende reduzir a procura das urgências hospitalares por parte de doentes que, tendo uma doença aguda, não precisam de cuidados tão diferenciados por não ser uma situação de elevada gravidade.

“Nos cuidados de saúde dividimos as medidas e implementamo-las mais em três partes. Umas antes do serviço de urgência, porque queremos evitar o que estamos a ver e ouvir. Queremos melhorar as respostas anteriores às urgências, com fluxogramas adaptados no SNS24, que deve ser a porta da entrada para as urgências”, explicou a secretária de Estado Margarida Tavares.

Salientando que a orientação desta linha “é fundamental”, destacou igualmente a “boa articulação” que deve existir entre o SNS 24 e os cuidados de saúde primários e com o INEM. “Deve ser feito o alargamento dos cuidados de saúde primários para aliviar urgências”, acrescentou, referindo que haverá também uma monitorização constante dos dados relativos à procura que permitam ajustar a resposta perante as necessidades e dar toda a informação aos utentes, tendo sido criada uma equipa no Ministério da Saúde para o efeito.

“Vamos ter um portal com informação actualizada para que as pessoas possam acorrer aos locais abertos. Queremos que tenham informação fácil, para saber o que está aberto e até que horas nos cuidados de saúde primários”, explicou.

O plano tem também especial atenção aos mais vulneráveis, nomeadamente os que residem em lares. Haverá um apoio de telessaúde para os profissionais via SNS 24, promovendo os cuidados na instituição e evitando deslocações desnecessárias aos hospitais ao mesmo tempo que fornece informação de uma forma mais imediata.

500 camas para casos sociais

Com a pressão nos hospitais a fazer notícias, o objectivo do Ministério da Saúde é que este plano possa ajudar no “movimento e na fluidez das urgências”. Mas Manuel Pizarro afirmou que não irá resolver os problemas. Esses, disse, precisam de medidas mais estruturais que serão tomadas ao longo do próximo ano.

Margarida Tavares afirmou que “é fundamental” que às urgências “ocorram só os que mais necessitam e que sejam internados o mais rapidamente”. Razão pela qual se pretende promover uma melhor gestão de altas. Haverá também especial atenção à retenção de ambulâncias à porta das urgências e, por isso, “cada urgência terá um plano de contingência específico para isso”.

Faz igualmente parte do plano a existência de uma “Via verde” entre os agrupamentos de centros de saúde e os hospitais para que estes últimos possam fazer a referenciação para consultas rápidas, marcadas em menos de 24 horas, nos centros de saúde dos doentes com pulseiras verdes e azuis.

“Queremos olhar para fluxo dentro do internamento hospitalar. Além das equipas de gestão de vagas, queremos uma melhor articulação com Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e desenvolver um programa com a Segurança Social e agilizando a saída de quem já não precisa de cuidados clínicos”, explicou Margarida Tavares.

“Já temos cerca de 500 lugares garantidos que começarão a ser utilizados alguns ainda esta semana, mas seguramente na próxima”, afirmou o ministro da Saúde, que aproveitou para anunciar que desde esta quarta-feira há casa aberta para os mais de 65 anos para o reforço da vacina contra a covid. Neste campo, Manuel Pizarro defendeu que esta é a melhor medida de prevenção e que espera chegar ao Natal com três milhões de vacinados, cumprindo a meta proposta.