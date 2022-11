Megaoperação da PJ em curso contra exploração de migrantes na agricultura

Em causa estão situações de semiescravidão de trabalhadores agrícolas imigrantes no Alentejo e na região Centro, numa rede organizada a partir do distrito de Beja.

A Polícia Judiciária lançou esta quarta-feira de manhã uma megaoperação no Alentejo, apurou o PÚBLICO. De acordo com a CNN, que avançou a notícia, em causa estão a suspeitas de crimes de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais e cerca de 40 pessoas já foram detidas.

Esta é a maior operação da Polícia Judiciária nos últimos anos: envolve 400 inspectores em 60 buscas no Alentejo, escreve a CNN.

Ainda acordo com a notícia avançada pela CNN, em causa estão situações de semiescravidão de trabalhadores agrícolas imigrantes no Alentejo e na região Centro. A organização estaria a trabalhar a partir do distrito de Beja, com angariadores no Leste da Europa e outros países, como Índia, Paquistão ou Timor.