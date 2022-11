Depois do défice, limite da despesa domina debates com Bruxelas

Depois do défice nominal e, a seguir, do défice estrutural, um novo indicador pode passar a dominar as discussões orçamentais entre Bruxelas e os Estados-membros. Na tentativa de encontrar uma solução que seja simples e inteligente ao mesmo tempo, a Comissão Europeia propõe agora que o cumprimento das regras orçamentais europeias por um país seja medido através de tectos de despesa pública. A simplicidade deste indicador, contudo, já está a ser posta em causa.