Pescador britânico pesca peixe dourado com mais de 30 quilos

Os peixes dourados costumam ser pequenos e andar às voltas do aquário, mas também existem maiores – e alguns que pesam mais de 30 quilos. É o caso de Carrot (cenoura, em português), uma carpa koi laranja pescada no início de Novembro por Andy Hackett.

Segundo o Guardian, Hackett, um pescador de Kidderminster, em Worcestershire, no Reino Unido, pescou a segunda maior carpa alguma vez capturada.

O animal foi deixado há 20 anos no lago Bluewater Lakes, na localidade francesa de Champagne-Ardenne, propriedade de Jason Cowler, para que os pescadores pudessem “pescar algo diferente”, contou o gerente. Nessa altura, Carrot já era maior do que uma carpa comum, mas com o passar do tempo foi crescendo mais.

Foto O pescador Andy Hackett e Carrot Bluewater Lakes

Durante duas décadas, o peixe manteve-se longe das canas de pesca e raramente surgia à tona da água.

“Sempre soube que a Carrot estava lá, mas nunca pensei que fosse pescá-la. Sabia que era um peixe grande quando mordeu o meu isco e nadou de um lado para o outro e para cima e para baixo. Depois veio à tona a 30 ou 40 metros e vi que era laranja”, contou Hackett, de 42 anos.

O pescador demorou 25 minutos a puxar o animal, depois pegou nele para registar o momento e devolveu-o ao lago. “Foi incrível pescá-la, mas também foi pura sorte”, acrescentou.

No final, escreve o Daily Mail, Hackett comemorou a vitória com uma chávena de chá. Segundo o proprietário do Bluewater Lakes, o peixe está de perfeita saúde. Carrot não é o único peixe grande do lago, mas é o único de cor de laranja.