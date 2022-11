Estavam a ver golfinhos em São Miguel quando nasceu uma cria. Foi de “tirar o fôlego”

A cria nasceu no dia 4 de Novembro ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores. Os visitantes e biólogos marinhos captaram o momento em vídeo.

Uma cria de golfinho nasceu no dia 4 de Novembro ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores, e os viajantes e biólogos a bordo da embarcação Futurismo tiveram a oportunidade de assistir e filmar o momento.

No dia do nascimento, o nevoeiro dificultou a viagem de observação de cetáceos. A solução dos biólogos foi recorrer ao hidrofone para que os visitantes pudessem ouvir os barulhos destes animais debaixo de água, explica a Futurismo Azores Adventures, no comunicado enviado ao P3.

O parto durou poucos segundos – o que contrasta com o tempo de gestação que pode durar entre nove a 17 meses – e contou com a presença de outros golfinhos que se aproximaram da mãe. O vídeo mostra o bebé “cheio de rugas e com a cabeça ainda deformada” ao lado da progenitora, o que comprova que se trata de um recém-nascido.

“Todos a bordo tiveram a oportunidade de assistir a um daqueles momentos que acontecem uma vez na vida! No meio de golfinhos pintados do Atlântico, um recém-nascido apareceu à superfície a respirar pela primeira vez fora do útero da mãe!”, recordou o biólogo marinho Dinis Jacob, acrescentando que “foram minutos de tirar o fôlego”.

A cria de golfinho-pintado-do-Atlântico é uma espécie que pode ser encontrada nos Açores nos meses em que a temperatura da água do mar começa a aquecer. Fica pela ilha até ao final do Verão.

Contudo, “com o aquecimento global, as águas estão a ficar quentes durante mais tempo, influenciando a estadia destes animais nos Açores”, lê-se no comunicado. A espécie tem sido avistada até Janeiro.

Esta não é a primeira vez que uma cria de golfinho nasce nos Açores. Em 2021 e 2019 nasceram um e dois cachalotes, respectivamente. Em Portugal Continental, uma cria de golfinho nasceu no rio Tejo em Julho deste ano.