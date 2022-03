Dos dialectos dos peixes ao canto das baleias, esta biblioteca de sons quer pôr-nos a ouvir todos os ruídos do fundo do mar

Não é preciso ser-se biólogo marinho ou cientista para se escutar o fundo do mar. Tal como podemos sentir a falta de alguns instrumentos quando ouvimos uma orquestra, também a ausência de sons emitidos por certos animais pode significar que algo se passa com os oceanos. Para monitorizar este ecossistema e evitar que a diversidade de sons se extinga, Miles Parsons, autor de um estudo recentemente publicado na revista Frontiers in Ecology and Evolution, e 16 outros cientistas estão a desenvolver a Biblioteca Global de Sons Biológicos Subaquáticos (GLUBS), plataforma virtual que vai reunir uma base de dados de sons aquáticos conhecidos e outros não identificados.