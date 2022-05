A guerra na Ucrânia pode estar a causar “um aumento extraordinário” de mortes de golfinhos

Um aumento invulgar de mortes de golfinhos no Mar Negro poderá estar relacionado com a guerra na Ucrânia. Investigadores turcos explicam que a poluição sonora causada por navios da marinha russa pode ter levado os golfinhos mais para sul, em direcção às costas da Turquia e da Bulgária, onde estão a aparecer nas praias ou a ser apanhados em redes de pesca.

“No último mês, houve um aumento extraordinário de mortes de golfinhos comuns (Delphinus delphis), especialmente nas costas ocidentais do Mar Negro na Turquia”, lê-se no comunicado da Fundação Turca de Investigação Marinha (Tudav).

As razões da morte de mais de 80 animais ainda estão a ser investigadas, mas começaram a ser registadas na última semana de Fevereiro, quando começou a invasão russa na Ucrânia. Ainda não é claro porque é que os golfinhos estão concentrados naquela região nesta altura do ano e porque é que as capturas acessórias desta espécie aumentaram tanto no período que coincide com um tráfego invulgar de navios e intensas actividades militares no Norte. A Tudav também está a estudar como hipóteses o “impacto climático” e as migrações de peixes, escreve.

Foto Tudav

As investigações iniciais de Tudav revelaram que cerca de metade destes golfinhos morreram depois de ficarem emaranhados em redes de pesca. O que aconteceu à outra metade, que apareceu morta sem sinais de emaranhamento ou ferimentos nas carcaças, continua a ser uma incógnita, disse ao Guardian, Bayram Öztürk, presidente da Tudav.

O trauma acústico é uma das possibilidades, mas ainda tem de ser verificada. "Nunca vimos tantos navios e tanto barulho durante um período de tempo tão longo”, disse o biólogo marinho ao mesmo jornal.

O barulho permanente debaixo de água pode explicar as migrações em massa de animais que tentam escapar para território desconhecido.