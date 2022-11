Relatório final do IMT, ligado à nova lei, diz que o número de táxis vai ser avaliado a cada dois anos.

As alterações legislativas que vão ser aplicadas em breve aos táxis englobam não só a possibilidade de poderem trabalhar normalmente em mais do que um concelho, ao contrário do que acontece até aqui, como também a criação de uma “tarifa intermunicipal”, estabelecida após acordo entre autarquias.