“Amo o Manchester United e os adeptos, isso nunca vai mudar”, diz Cristiano Ronaldo

O futebolista internacional português Cristiano Ronaldo disse amar o Manchester United, após sair do clube por mútuo acordo, mas esta era “a altura ideal para procurar um novo desafio”.

Em declarações reproduzidas na conta oficial de Instagram da Liga inglesa de futebol, o ‘astro’ português explica que ama o emblema e os adeptos, e que isso “nunca mudará”. “Parece-me a altura ideal para procurar um novo desafio. Desejo ao Manchester United tudo do melhor”, pode ler-se na mensagem.

O clube anunciou esta terça-feira a rescisão com o avançado de 37 anos, que se encontra no Qatar para representar Portugal no Mundial2022, por mútuo acordo e “efeitos imediatos”.

“Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United, por acordo mútuo, com efeitos imediatos. O clube agradece-lhe a sua imensa contribuição ao longo de duas passagens por Old Trafford, com 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe, e à sua família, tudo de bom para o futuro”, escreveram os red devils, num curto comunicado hoje divulgado.

Antes de se juntar à selecção portuguesa, que está no Qatar para disputar o Mundial2022, o capitão da equipa das ‘quinas’ deu uma entrevista em que criticou longamente o clube, o treinador, Erik ten Hag, e revelou sentir-se “traído” e desrespeitado naquele emblema, ao qual regressou em 2021, após uma primeira passagem (2003-2009), já depois de representar Real Madrid e Juventus. “Toda a gente no clube continua focada em continuar o progresso da equipa com Erik ten Hag e em trabalhar em conjunto para conseguir sucesso nos relvados”, pode ler-se na nota.

O Manchester United, no qual alinham ainda os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes, tinha dito já, em comunicados anteriores, estar a estudar os “passos apropriados” para responder às declarações de Ronaldo, numa entrevista lançada na semana passada, aos poucos, e que se seguiu a meses conturbados naquele emblema.