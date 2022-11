No Porto, um terço das lojas no rés-do-chão estão desocupadas

Do universo de estabelecimentos comerciais 32% estão subaproveitados, mostra tese de mestrado da Faculdade de Arquitectura da UP. Cidade precisa de políticas para contrariar esvaziamento.

O Porto tem um problema com o seu comércio no rés-do-chão: um terço destes estabelecimentos estão desocupados. E esse problema transforma-se em vários outros. Passa a ser uma questão económica, comercial e até de segurança. Este indicador sobre o esvaziamento dos pisos térreos, que resulta de um diagnóstico levado a cabo pela então estudante de mestrado em Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Joana Porto Saraiva, mostra também que há um problema para a vitalidade da rua e da própria cidade.