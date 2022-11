Disney substitui o seu presidente e faz regressar Bob Iger, o seu novo “CEO bumerangue”

Hollywood está “boquiaberta”, garante o New York Times . Bob Chapek afastado após dois anos de liderança que coincidiram com a pandemia e algumas polémicas.

Nos últimos anos, Bob Iger era visto como o presidente sombra da Disney, o gigante multinacional do entretenimento que no domingo voltou a instaurá-lo no cargo de CEO após dois anos de liderança de Bob Chapek. Agora Iger é também mais um “presidente bumerangue”, o nome dado aos líderes de empresas que regressam aos cargos para tentar resgatá-las de momentos ou rotas problemáticas. A substituição de Chapek, que atravessou os mares agitados da pandemia, está a ser classificada como “chocante” e uma decisão que deixou Hollywood “boquiaberta”.

Foi num comunicado enviado domingo que o conselho de administração do grupo do Rato Mickey anunciou a medida inesperada — “o conselho concluiu que num momento em que a Disney embarcar num período cada vez mais complexo de transformação da indústria, Bob Iger está numa posição única para liderar a empresa neste período crucial”, escreve Susan Arnold, presidente do conselho de administração. Seguem-se os agradecimentos a Chapek pelo seu trabalho na Disney, “incluindo a condução da empresa através dos desafios sem precedentes da pandemia”. Chapek está, até à hora de publicação desta notícia, em silêncio.

A pandemia significou duas coisas para a Disney: por um lado, a contracção brutal do seu negócio nos parques de diversões, cruzeiros e exibição cinematográfica em sala; por outro, a aposta intensiva no streaming, para onde grande parte do público migrou durante os confinamentos e os medos dos ajuntamentos. Se Bob Chapek foi o presidente que encurtou ou tornou simultâneas as janelas de estreia entre streaming e salas e apostou no desenvolvimento da sua plataforma Disney+, Bob Iger foi o homem que expandiu a Disney com uma política de aquisições que se viria tornar essencial para a definição da paisagem do entretenimento made in América actual, com a compra da Pixar, da Marvel Studios ou da Lucasfilm para uma concentração que culminaria com a compra da Fox.

Agora, Chapek sai apesar de ter renovado o seu contrato há meros seis meses. Iger, que tinha ficado nas sombras como presidente executivo, tinha-se afastado do cargo há 11 meses. É por isso que a notícia “chocante”, como a classifica a revista especializada Hollywood Reporter, que deixou “Hollywood boquiaberta e gerou comparações com um guião pouco plausível”, como descreve o New York Times, está a gerar muitas questões. “A notícia foi um choque até para a maior parte dos altos dirigentes da Disney”, detalha a revista Variety. No fundo, Chapek foi despedido e Iger volta à empresa com efeitos imediatos e para um mandato de dois anos que deve “estabelecer a direcção estratégica para crescimento renovado” e também encontrar o seu sucessor.

Bob Iger é um dos nomes mais poderosos e reconhecidos da indústria. Foi o próprio que decidiu afastar-se do leme da Disney em 2020 e encontrou num dirigente da divisão de parques temáticos e produtos comerciais o seu sucessor. Chapek fez com que o foco no streaming exponenciasse o crescimento da Disney+ ao ponto de estar perto de rivalizar com a líder Netflix, mas também teve momentos de má publicidade marcantes — uma luta judicial com Scarlett Johansson por causa dos seus dividendos pelo filme Viúva Negra e a sua estreia em streaming ou a reacção amorfa do grupo à polémica em torno de uma lei do estado da Flórida que restringia os direitos da comunidade LGBTQIA+. O despedimento recente de Peter Rice, responsável pela Televisão no grupo e visto até como um seu possível sucessor, foi também mal visto no sector.

Apesar dos bons resultados na frente digital, as publicações especializadas recordam que a Disney, apesar de todo o seu poder e magnitude transversal, estava a começar a sofrer nos números e estando perto de começar despedimentos, ao mesmo tempo que a aposta no streaming gera novos assinantes mas está longe de fazer lucro (o investimento, e por isso as perdas sem lucro, ascendem a mais de 1,5 mil milhões de euros no último trimestre). A maior parte do negócio do streaming é ainda um empreendimento de investimento e poucos dividendos, embora algumas plataformas comecem já a dar a volta.

O “presidente bumerangue” — é a revista Fortune que recorda que Iger se junta a nomes tão reputados quanto os de Steve Jobs (Apple) ou Jack Dorsey (Twitter) no rol de líderes que regressam às “suas” empresas para as tentar recuperar em momentos difíceis — Robert Iger esteve na Disney desde 1974 e em cargos directivos desde 1995. Em 2005, sucedeu a Michael Eisner e foi ele que escolheu Chapek como seu sucessor. Agora está “extremamente optimista quanto ao futuro” da empresa, diz no comunicado oficial. Num email enviado pelo próprio aos funcionários da Disney na noite de domingo, Iger admite por outro lado que está de volta “com algum espanto”, cita o New York Times. Falará à empresa esta segunda-feira.

O mesmo diário nova-iorquino detalha, sem citar fontes, que a saída de Chapek se deve a “danos irreparáveis” na sua capacidade de liderança e que vários erros levaram “à perda de confiança de Wall Street e dos mais cimeiros líderes da Disney, bem como de muitos empregados das fileiras” de várias frentes laborais. Três fontes dizem ao New York Times que Iger foi convidado na quinta-feira passada.

O contexto financeiro desta troca surpresa de protagonistas é o seguinte: a última apresentação de resultados da Disney não correspondeu às previsões do mercado e internas, o que é raro e foi bastante notado nas bolsas. As tais perdas de 1,5 mil milhões de euros comparam-se com 630 milhões em 2021, e apesar de haver 20 mil milhões de receitas no último trimestre, e crescimento nesse sentido, não foi um crescimento tão significativo quanto o esperado pelos analistas e o mesmo aconteceu na valorização das acções do grupo. O investimento forte na produção para o streaming e tecnologia aumentaram brutalmente os custos e desequilibraram a balança. A reacção mediática não foi positiva e a desvalorização das acções, algo que tem sido transversal ao segmento do entretenimento, começou a pesar na administração da Disney, que já lidava com o descontentamento dos fãs quanto à subida de preços nos parques temáticos, por exemplo.

Em suma, “Bob Iger regressa como herói”, analisa a Hollywood Reporter, “para salvar a Disney”.