Palcos da semana

Rosalía a espraiar o furacão

Quem a viu na estreia por cá, em 2017, em Braga, ao lado de Raül Refree, já lhe adivinhava o fenómeno e a revolução na voz. Na altura, Rosalía tinha em mãos Los Ángeles, mas seria o segundo disco a projectá-la para o estrelato global. Foi com El Mal Querer a varrer escaparates, palcos e crítica, com o flamenco no olho do furacão, que a cantora espanhola se apresentou no Primavera Sound portuense, em 2019.

Entretanto, deu descanso ao ritmo andaluz, inspirou-se na cultura pop japonesa, espraiou-se por todo o tipo de paisagem sonora e encapsulou tudo em Motomami, o disco que motiva esta sua primeira digressão mundial.

BRAGA Altice Fórum Braga

Dia 25 de Novembro, às 21h

Bilhetes de 40€ a 330€ LISBOA Altice Arena

Dia 27 de Novembro, às 21h

Bilhetes de 35€ a 330€

De casa em casa

Ana Moura vai ao Capitólio abrir as portas da Casa Guilhermina que acaba de editar. Na mesma sala, Papillon revela as “histórias de dor, amor, tristeza, fé e superação” do novíssimo Jony Driver. Alfie Templeman leva Mellow Moon ao Coliseu, onde também estará David Bruno a desfiar a audionovela Sangue & Mármore com convidados. No São Jorge, Céu mostra Um Gosto de Sol e os Bala Desejo acenam com Sim Sim Sim. A estação do Rossio encarrila com os W.H. Lung em Vanities, enquanto os Pluto se reúnem na Garagem EPAL.

São exemplos dos muitos concertos e salas ocupados pelo lisboeta Super Bock em Stock. Miami Horror, TV Girl, Crystal Murray, The Clockworks, Zola Blood e Willow Kayne são outros na rota do festival outonal lisboeta, que funciona no eixo da avenida da Liberdade como montra dos “principais representantes da música emergente do momento”, sublinha a organização.

LISBOA Vários locais

Dias 24 e 25 de Novembro, às 18h

Passe de 45€ a 50€

Cartaz detalhado aqui

Um “berro surdo” num Lugar Comum

Silêncios, ópera, violência. O trio de palavras-chave é usado no site do Teatro Municipal do Porto para identificar este Lugar Comum. Nasceu da vontade de criar um espectáculo “que espelhasse no palco de um teatro a dureza da realidade social que o palco doméstico esconde”.

Concretizou-se na união da Santa Casa da Misericórdia do Porto, do Rivoli e do Quarteto Contratempus. Traduziu-se em três anos de trabalho conjunto de “colaboradores da área social, artistas e públicos vulneráveis”, explica a folha de sala. E estreia-se agora, com toda a força simbólica, no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

A ópera “começa a doer pelo próprio nome”, adianta Mário João Alves, autor do libreto. Em cena, o “ar frio, visível pelo bafo da respiração, é como um berro surdo, uma golfada de ar espesso, largada assim que acabada de engolir”, acrescenta. Sofia Sousa Rocha assina a composição. A encenação é de António Durães.

PORTO Rivoli

Dias 25 e 26 de Novembro, às 19h30

Grátis (mediante levantamento prévio do bilhete)

Vedetas egípcias

Fascínio, fama e cultura pop protagonizadas por vedetas milenares. No momento em que se celebra o centenário da descoberta do túmulo de Tutankhamon, Lisboa acolhe “uma reflexão sobre a figura do faraó e sobre o papel que desempenha como símbolo do Antigo Egipto e ícone de celebridade”.

Assim se apresenta a exposição Faraós Superstars, que a Gulbenkian inaugura na próxima sexta-feira, com um total de cerca de 250 peças provenientes de acervos tão ricos como os do Museu Britânico, do Louvre ou do próprio museu lisboeta. Relíquias e artefactos da antiga civilização do Nilo convivem com iluminuras medievais e obras de arte de várias épocas (incluindo a nossa), num panorama em que até a música pop e a publicidade têm lugar.

A curadoria é de João Carvalho Dias, do Museu Gulbenkian, e de Frédéric Mougenot, director das colecções de antiguidades e cerâmica do Palais des Beaux-Arts de Lille. À margem da exposição, há jogos para famílias, oficinas, visitas orientadas e outras actividades.

LISBOA Museu Calouste Gulbenkian

De 25 de Novembro a 6 de Março, das 10h às 18h (encerra terças, feriados e 24 de Dezembro)

Bilhetes a 5€

Silêncio, que se vai riscar o som

Entre testes de som e uma discoteca silenciosa cabe todo um Som Riscado. O festival algarvio chega à sétima edição a reforçar o seu ADN de inovar e misturar os campos do som e da imagem. Começa por desvendar Sublumia, uma instalação sonora e visual do Sonoscopia que estará patente ao longo dos três dias, e há-de culminar nos Mão Morta Redux a darem música (original e ao vivo) à comédia muda de Boris Barnet A Casa na Praça Trubnaia.

Pelo meio, acolhe a ópera audiovisual 70.ª semana, o Soundcheck do Teatro da Didascália, ecos de Loulé captados para Sulisonias - O Som Verde dos Campos, o espectáculo Máquina Magnética e a Cinematheque do pianista Jorge Moniz, além de convidar o público a pôr os auscultadores para um pé de dança numa Silent Disco.