Forças militares e de segurança sugerem que Governo não é leal

“O dever de lealdade deve ser em todos os sentidos. Exigimos que o Governo também seja leal”. As palavras, ditas no discurso final do sargento António Lima Coelho, presidente da Associação Nacional de Sargentos (ANS), ilustram o sentimento dos membros de forças de segurança e militares que se reuniram neste sábado junto à residência oficial do primeiro-ministro. Em suma, os manifestantes sugerem que o Governo não lhes é leal: porque “há 12 anos que não aumenta salários”, porque convoca reuniões para os “entreter” e porque pratica “injustiças”.