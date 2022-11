O pecado da complacência

O maior inimigo da tolerância é a complacência. Admitir o inadmissível, desculpar o indesculpável. Arranjar sempre uma justificação para o que a não tem. Perdoar por causa das origens sociais, da etnia, da idade, do género ou do partido. Não ver a realidade por causa do alegado interesse nacional. Esquecer por sentimento de culpa. Confundir a bondade com a passividade. À covardia chamar coragem. Admitir que o interesse e o poder justificam e desculpam tudo. E deixar que a permissividade se transforme em cumplicidade.