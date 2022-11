Kim apresenta filha no teste do maior míssil da Coreia do Norte

O líder norte-coreano Kim Jong-un apresentou a sua filha ao mundo – a primeira vez que a descendente, cuja presença nunca tinha sido sequer confirmada, aparece em público. A ocasião foi um teste de lançamento de um míssil intercontinental, o maior do país.

A agência de notícias da Coreia do Norte KCNA não nomeou a filha de Kim, mas há analistas a especular que a sua presença no teste levanta a hipótese de que o regime totalitário se poderá estar a preparar para uma quarta geração Kim no poder, depois do “grande líder” Kim Il-sung, do seu filho, o “querido líder” Kim Jong-il, e do actual líder, Kim Jong-un. E, mais, de que a próxima pessoa à frente do regime herdará com o cargo o compromisso com o programa de mísseis e armas nucleares.

“Esta é a primeira vez que vimos a filha de Kim Jong-un num evento público”, diz Michael Madden, especialista em liderança da Coreia do Norte do think tank norte-americano Stimson Center. “É muito significativo e representa um certo grau de conforto da parte de Kim Jong-un que a tenha trazido a público deste modo.”

Jenny Town, da 38 North, uma organização com sede em Washington que se dedica a estudar a Coreia do Norte, comentou que a presença da filha no lançamento e a divulgação das fotografias sugerem que o líder norte-coreano está longe de ceder à pressão para travar o seu programa de armas ou voltar a negociações.

As imagens “têm a solenidade da entrega de um legado”, disse. “Dão a sensação de que estas armas são agora parte do que ela receberá como legado.”

Kim deverá ter três filhos, duas raparigas e um rapaz, segundo especialistas. Alguns acham que um deles ou delas terá tido visto em imagens de celebração de uma festa nacional em Setembro.

O antigo basquetebolista norte-americano Dennis Rodman, que visitou a Coreia do Norte em 2013, disse que tinha estado algum tempo com a família de Kim e que este tinha uma “filha bebé”, que se chamaria Ju Ae.

Ju Ae terá 12 ou 13 anos, o que quer dizer que dentro de quatro ou cinco anos poderá ir para a universidade ou cumprir serviço militar. “Isso poderia indicar que será formada e treinada para ir para a liderança – poderá ser uma preparação para assumir a liderança central ou para ser uma conselheira e ter um papel nos bastidores como a sua tia”, disse Madden.

A Coreia do Norte nunca anunciou quem se seguiria a Kim se este ficar incapacitado, e há pouca informação sobre os seus descendentes, e alguns analistas têm especulado que a sua irmã e alguns lealistas poderiam formar uma regência até um ou uma sucessora terem idade suficiente para assumir o cargo.