“Não podemos esquecer”. Bloco apela ao Presidente da República para não ir ao Qatar

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, apelou ao Presidente da República para não ir ao Qatar, declarando que “não se pode esquecer” as condições dos trabalhadores que montaram as estruturas do evento e as mortes ali ocorridas.

“Não podemos esquecer as condições dos trabalhadores”, afirmou Catarina Martins, citada pela Lusa, quando questionada à porta do hospital São José, em Lisboa, pelos jornalistas sobre as declarações proferidas pelo Presidente da República esta quinta-feira.

Depois do jogo entre Portugal e a Nigéria, Marcelo Rebelo de Sousa disse que “o Qatar não respeita os direitos humanos”, mas que vai assistir ao Portugal-Gana, em 24 de Novembro. “O Qatar não respeita os direitos humanos. Toda a construção dos estádios e tal..., mas, enfim, esqueçamos isto. É criticável, mas concentremo-nos na equipa. Começámos muito bem e terminámos em cheio”, disse o Presidente, após a vitória de Portugal. Perante as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Catarina Martins lembrou que durante a construção das estruturas que vão receber o Mundial de Futebol mais de 6.500 pessoas morreram.

Esta manhã, o grupo parlamentar do BE divulgou também um projecto de resolução em que propõe que a Assembleia da República recomende ao Governo que “não se faça representar no mundial de Futebol de 2022 e condene publicamente as inúmeras e reiteradas violações dos direitos humanos no Qatar, incluindo no processo de preparação deste campeonato”.

Os deputados e deputadas do Bloco propõem também à Assembleia da República que “condene publicamente as inúmeras e reiteradas violações dos direitos humanos no Qatar e repudie a discriminação das mulheres, a perseguição das minorias e dos opositores políticos, a exploração laboral e os maus-tratos a trabalhadores migrantes perpetrados no processo de preparação do Campeonato, não se fazendo representar no Mundial de Futebol de 2022”.

O projecto de resolução do Bloco refere que “o Mundial de Futebol de 2022 está a ser usado para legitimar um regime de monarquia absolutista onde o privilégio de uma elite minoritária se sobrepõe aos direitos humanos. Mas a escolha do Qatar para acolher o Mundial reveste-se ainda de muitas outras situações escandalosas a que não se pode fechar os olhos”. O BE alude às “suspeitas de corrupção na atribuição do Mundial a esta ‘petromonarquia’, que fez com que uma parte considerável dos membros do comité executivo da FIFA acaba suspensos ou alvos de inquérito”.

“O trabalho forçado, a discriminação e a violência do género, a perseguição e prisão de pessoas em função da sua orientação sexual, a censura e absolutismo são violações grosseiras da liberdade e dos mais elementares direitos e não são compatíveis com os valores do desporto e, em concreto, do futebol”.

“Não é aceitável que se fiquem em silêncio diante um regime onde às mulheres são negados os direitos mais básicos, onde têm de pedir aos seus tutores masculinos autorização para trabalhar em empregos públicos, para casar, para estudar no estrangeiro (…) ou para viajar para o estrangeiro até aos 25 anos”, acrescenta o projecto de resolução do Bloco que acrescenta: “os responsáveis políticos dos países defensores dos direitos humanos não devem tratar o Campeonato Mundial de Futebol com um estado de excepção em que, de repente, são toleradas as mais chocantes violações”.