Parlamento Europeu vota resolução que declara Rússia como patrocinador do terrorismo

Na próxima quarta-feira, o Parlamento Europeu votará uma resolução que declara a Rússia um Estado patrocinador do terrorismo.

“Durante a guerra contra a Ucrânia, o exército russo intensificou os ataques a alvos civis, incluindo infra-estruturas energéticas, hospitais, serviços de assistência médica, escolas e abrigos, violando o direito internacional e o direito humanitário internacional. Ao declarar a Rússia como um Estado patrocinador do terrorismo, os eurodeputados querem preparar terreno para que Putin e o seu governo sejam responsabilizados por estes crimes perante um tribunal internacional”, pode ler-se no site do Parlamento Europeu, na nota que acompanha o anúncio desta votação.

Esta classificação já foi assumida internamente por alguns países, como é o caso da Estónia, Polónia ou Letónia, que consideram a Rússia como um Estado terrorista.

Em Setembro, o Governo dos Estados Unidos descartou classificar a Rússia como um país “patrocinador do terrorismo” pela invasão lançada na Ucrânia, defendendo que teria “consequências indesejadas” quer para os ucranianos, quer para o resto do mundo.

“Não é a forma mais eficaz, ou a maneira mais contundente de responsabilizar a Rússia pelas suas acções”, destacou à altura a porta-voz da presidência norte-americana (Casa Branca), Karine Jean-Pierre, em declarações aos jornalistas.

Para Karine Jean-Pierre, considerar a Rússia um “patrocinador do terrorismo” poderia afectar “seriamente” a distribuição de ajuda em território ucraniano, ou o acordo entre Kiev e Moscovo para permitir a exportação de cereais.

O Kremlin celebrou através do porta-voz Dimitri Peskov a cautela demonstrada pela Casa Branca, considerando que o mero debate sobre esta questão já é “monstruoso” por si só.