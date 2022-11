Sexta na TV: Mickey e Mother entre Objectos de Luz

CINEMA

Inkheart - Coração de Tinta

Hollywood, 21h30

Aventura e fantasia num filme realizado por Iain Softley, a partir do romance homónimo de Cornelia Funke. Brendan Fraser, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim Broadbent, Andy Serkis e Eliza Bennett dão vida à história de um pai e de uma filha a braços com heróis e vilões que se movem entre o mundo dos livros e o nosso.

Mother - Uma Força Única

RTP2, 23h06

Uma história dramática sobre o poder do amor, num multipremiado filme com assinatura de Bong Joon-ho (The Host - A Criatura, Parasitas).

Hye-ja (Kim Hye-ja) é a mãe de Do-joon (Won Bin), um inocente rapaz que, aos 27 anos, ainda é inteiramente dependente dos cuidados dos adultos. Quando uma jovem rapariga é encontrada brutalmente assassinada num lugar abandonado, todas as pistas apontam para Do-joon, que acaba por ser condenado pelo crime.

Percebendo a urgência com que a polícia encerrou o caso e convicta da inocência do filho, Hye-ja vai fazer de tudo para encontrar o verdadeiro responsável pelo homicídio. Assim começa a saga obstinada de uma mãe que, contra todas as evidências e um sistema policial pouco eficaz, não se deixará abalar pelo desespero.

Tristeza e Alegria na Vida das Girafas

RTP1, 00h18

Girafa é uma menina de dez anos que sofre pela ausência da mãe, que morreu há algum tempo. Vive com o pai e com Judy Garland, o seu amigo urso de peluche. Um dia, pega em Judy e sai de casa.

Com realização e argumento de Tiago Guedes, esta comédia dramática é uma adaptação da peça de teatro homónima de Tiago Rodrigues. Manel Cruz assina a banda sonora. Maria Abreu (filha do realizador), Miguel Borges, Tónan Quito, Gonçalo Waddington e Miguel Guilherme assumem os papéis principais.

The People We Hate at the Wedding

Prime Video, streaming

Estreia. Realizada por Claire Scanlon (The Office) a partir do livro homónimo de Grant Ginger, esta comédia passa-se num casamento que, supostamente, seria uma oportunidade de reaproximação familiar, mas que não tarda a revelar-se uma plataforma de tensões e desentendimentos. No elenco surge a oscarizada Allison Janney, a contracenar com Kristen Bell, Cynthia Addai-Robinson e Ben Platt, entre outros.

DOCUMENTÁRIOS

A Ascensão dos Animais

Odisseia, 20h06

David Attenborough conduz uma viagem por mais de 500 milhões de anos de história. Em causa está a evolução – e o triunfo – dos vertebrados, na água, em terra e no ar, desde as primeiras espécies até ao surgimento do ser humano. O documentário é emitido em duas partes. A segunda vai para o ar daqui a uma semana.

Objectos de Luz

TVCine Edition, 22h

Assinado por Marie Carré e Acácio de Almeida, que partilham o cinema e a vida há quatro décadas, este filme-ensaio combina uma meditação sobre a luz com uma memória de vida e de cinema, de algum modo resumindo as lições de uma carreira riquíssima.

Objectos de Luz recupera imagens de algumas das muitas dezenas de filmes em que Acácio de Almeida trabalhou – com realizadores como Alain Tanner, António da Cunha Telles, António Reis e Margarida Cordeiro, João Botelho, João César Monteiro, José Fonseca e Costa, Manoel de Oliveira, Margarida Gil, Paulo Rocha, Raul Ruiz, Rita Azevedo Gomes ou Teresa Villaverde.

Nesse processo, homenageia Maria Cabral, a actriz que, em O Cerco ou O Recado, foi o “rosto” do “Cinema Novo” português, ou confronta com as suas próprias imagens Luís Miguel Cintra ou Isabel Ruth.

Mickey: A História de Um Rato

Disney+, streaming

Estreia. Com três círculos apenas se reconhece, em todo o globo, o ratinho mais famoso da animação. Tornou-se símbolo do império Disney e encapsula toda uma memória afectiva colectiva. O Mickey é retratado desde a primeira aparição, em 1928, na curta-metragem O barco a vapor, até à actualidade.

À medida que percorre a evolução do personagem – com passagem por séries, cinema, banda desenhada parques de diversões... –, o documentário de Jeff Malmberg explora a sua influência e presença na cultura pop e mostra como as suas diferentes versões “reflectem a carreira impressionante do criador dele e as drásticas mudanças sociais na nação que ele passou a representar”, avança a plataforma.