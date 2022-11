Quatro conselhos para educar os filhos a serem mais sustentáveis

Milda Mitkuté tinha acabado de concluir a sua licenciatura, aos 21 anos, quando um excesso de roupa a levou a criar a Vinted, em 2008. Trata-se de uma aplicação de compra e venda de roupa em segunda mão online. Mãe de quatro filhos, a empresária lituana assume, em conversa com o PÚBLICO, que, no início, as preocupações ambientais não eram a sua prioridade. “Foi por necessidade pessoal, tinha montes de roupa e queria livrar-me de alguma”, confessa.

Contudo, os anos foram passando e foi reflectindo sobre a evolução da sociedade de consumo. “Há 30 anos, tinha-se um par de sapatos e, naqueles tempos, eu tinha pelo menos dez”, recorda. Hoje, Milda Mitkuté está afastada da gestão da aplicação, mas leva as ideias da reutilização e de sustentabilidade aos que conhece, nomeadamente aos seus filhos que seguem as passadas da mãe e já compram e vendem os próprios brinquedos.

Milda Mitkuté deixa alguns conselhos aos pais para educarem para a sustentabilidade:

Dê o exemplo

Os pais devem liderar dando o exemplo. Para Milda Mitkuté, a mentalidade sustentável não surge se os pais não tiverem os comportamentos que tentam ensinar. “Pode dizer ‘Preocupo-me tanto com o planeta’, mas depois compra sacos de plástico e deita-os fora. Desculpe, mas assim não funciona”, exemplifica.

A educação dos miúdos começa pelas atitudes dos pais, que devem implementar as ideias de sustentabilidade no seu dia-a-dia, como reciclar, comprar menos ou cuidar daquilo que que já se tem.

Comunique com os seus filhos

Uma das maneiras mais relevantes de atingir os miúdos é a comunicação. Por exemplo, quando se cose um buraco numa camisola ou num par de meias, os pais devem explicar por que o fazem. “Os filhos podem pensar que o fazemos porque não temos dinheiro ou porque gostamos muito da camisola. No nosso caso é porque não gostamos de deitar fora pois queremos poupar e comprar menos”, justifica.

Além da roupa, a fundadora da Vinted aplica o mesmo princípio às escolhas alimentares. “Explicamos o porquê de bebermos um leite especial ou porque procuramos ovos que são de galinhas criadas em liberdade”, revela, acrescentando que um dos seus filhos, o que tem 3 anos, já percebe estas razões.

Comece cedo mas adeque as expectativas

Milda Mitkuté acredita que os hábitos e os valores criam-se desde cedo. No entanto, não espera que um bebé ou uma criança de 3 anos perceba logo que não deve rasgar uma página de um livro. “As expectativas devem aumentar com a idade. Quanto mais velha é a criança, mais responsável deve ser em relação ao ambiente”, afirma.

Ensine a comprar e a vender em segunda mão

Com crianças mais velhas, afirma a empresária, há mais espaço de manobra para que as crianças tomem acções, no seu dia-a-dia. Milda Mitkuté dá o exemplo dos seus filhos, aos quais ensinou a comprarem e a venderem os seus brinquedos em segunda mão. “Nós temos uma regra, se comprar algo feito de plástico, tem de se comprar em segunda mão. Esta é a regra principal, se não se encontrar em mais lado nenhum e se quiserem mesmo, então podem comprar”, conta.

“É assim que ganham dinheiro. O que ganham, eles usam para comprar outros brinquedos, põem o brinquedo antigo na economia circular e tiram um novo dessa mesma economia.”

Para Milda, os pais têm o poder de transmitir aos filhos estes “hábitos de cuidar da natureza e de se questionarem sobre a sua pegada ecológica”, trabalhando com as crianças desde cedo. “Este é o dom que os pais lhes podem dar”, conclui.

