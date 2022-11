Um monumento à cor no deserto: Monument House já é alojamento para turistas

"Quando sair desta casa, leve um pouco do deserto consigo". Disse-o Josh Schweitzer quando terminou o projecto Monument House (1989-1990) composto por três edifícios cada um com a sua cor — tons de vermelho, azul e verde —, um ícone mesmo à porta do Parque Nacional Joshua Tree e que a partir de agora, e pela primeira vez, está disponível para estadias privadas.

“Todos nós pensamos no deserto como monocromático. Mas quando olhamos com cuidado, há todas estas cores incríveis: um líquen verde que cresce numa rocha, uma flor vermelha brilhante e o céu incrivelmente azul. Esta composição agarra nessas cores e usa-as na construção do homem — maior que uma flor, mas muito menor que as rochas”, refere Schweitzer em comunicado.

Com um quarto, uma casa de banho, banheira de hidromassagem, cozinha, uma ampla sala de estar e vistas infinitas do deserto, este refúgio íntimo oferece várias comodidades premium: dos colchões às toalhas e lençóis, da banheira de hidromassagem exterior a uma mesa de jantar com assinatura Roy McMakin e cadeiras do próprio Schweitzer.

No condado de San Bernardino, na Califórnia, EUA, fica a apenas 1,6 km da entrada de Joshua Tree, apresentando uma arquitectura radical que segue os passos da vizinha New City of Mentalphysics de Frank LLoyd Wright. Ambos os projectos estão disponíveis em exclusivo na plataforma de arrendamento Homestead Modern.