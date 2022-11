Governo lança novo concurso para a privatização da Efacec

A Efacec está novamente à venda. O Conselho de Ministros (CM) aprovou esta quinta-feira o lançamento de um novo processo de reprivatização, uma decisão que põe formalmente fim ao anterior, que chegou a estar aprovado, mas que falhou nas negociações finais com o grupo português DST. O CM aprovou ainda o caderno de encargos para um novo processo de reprivatização.

“Foi aprovada uma resolução que determina o encerramento do processo para a alienação das acções da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., objecto do processo de reprivatização, e que aprova o caderno de encargos para um novo processo de reprivatização”, lê-se no comunicado do CM.

Em causa a venda de 71,73% do capital social da Efacec, detidos anteriormente por Isabel dos Santos, que estão nas mãos do Estado desde o Verão de 2020, na sequência dos problemas judiciais que envolveram a empresária angolana.

O comunicado não refere qualquer detalhe sobre o novo caderno de encargos, sendo que uma das questões em aberto é a de se saber se a privatização será feita como um todo, como aconteceu no primeiro processo, ou se poderá haver alguma separação de negócios, como prenderiam algumas entidades que manifestaram interesse na primeira fase de venda.