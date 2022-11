Dois terços da ajuda prometida por Siza Vieira na pandemia ficaram pelo caminho

Resposta do Ministério da Economia em 2020 e 2021 foi muitas vezes “inútil” e não teve em conta as necessidades, diz Tribunal de Contas. Risco das garantias dadas pelo Estado gera preocupação.

A reacção do Estado ao impacto adverso da pandemia sobre a economia foi fraca e cheia de propaganda. Quem o diz, por outras palavras, é o Tribunal de Contas, numa auditoria às medidas conduzidas pelo Ministério da Economia entre 2020 e 2021, quando era dirigido por Pedro Siza Vieira, que saiu do Governo após as legislativas deste ano e regressou à advocacia para assessorar empresas.