Manuel de Oliveira estreia novo disco no Guimarães Jazz com orquestra sinfónica

É um regresso a Ibéria , com novo disco. Manuel de Oliveira, Jorge Pardo e Carles Benavent apresentam esta quinta-feira ao vivo Ibéria 20/22 , com a Orquestra de Guimarães.

Foi o seu primeiro título e, desde então, já voltou a ele duas vezes. Ibéria, álbum de estreia do guitarrista e compositor Manuel de Oliveira, foi o mote para um registo ao vivo em 2012, Ibéria Live (lançado em 2015) e volta a dar nome a um terceiro, Ibéria 20/22, que se estreia ao vivo esta quinta-feira no Guimarães Jazz, às 21h30. Sendo título de discos, Ibéria dá também nome ao projecto onde Manuel de Oliveira selou uma parceria como os músicos espanhóis Jorge Pardo (sopros) e Carles Benavent (baixo), ambos do sexteto de Paco de Lucía, mantendo com eles continuada cumplicidade. Esta sexta-feira o trio tocará com envolvimento sinfónico, com a Orquestra de Guimarães.