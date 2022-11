Sobre o foguetão SLS, e porque dele não rezará a história

O processo de desenvolvimento do SLS consubstancia toda uma era de regressão do programa de voos tripulados da NASA, que vem desde o fim do Apolo. Três senadores definiram as características do SLS.

O lançamento do foguetão SLS marca o início do primeiro programa de exploração da Lua verdadeiramente global (o projeto Ártemis), mais de 19 anos desde o evento que lhe deu origem (a perda do vaivém Columbia, que resultou também no abandono dos vaivéns espaciais em 2011 e o subsequente realinhamento do programa de exploração tripulada para um regresso a Lua). É neste foguetão e na cápsula Órion que estão agora assentes os sonhos de astronautas norte-americanos, canadianos, japoneses e europeus de regressar a Lua e de a vir a habitar, à medida que se for aprendendo a usar os recursos disponíveis para assegurar a produção de uma proporção significativa das necessidades de uma base lunar – incluindo energia, oxigénio, água e materiais de construção.