Quatro maternidades com limitações na urgência e no bloco de partos

Nos próximos dias esperam-se algumas limitações de horários nas urgências e nos blocos de partos de quatro hospitais, segundo informação disponível no Portal do SNS. Director executivo do SNS visita esta terça-feira os serviços de obstetrícia/ginecologia das Unidades Locais de Saúde da Guarda e de Castelo Branco e do Centro Hospitalar da Cova da Beira.

De acordo com a informação disponível no Portal do SNS, esta terça-feira, que é dada pelos hospitais e é actualizada com regularidade, são quatro os estabelecimentos de saúde que estão com limitações de horários nas urgências e nos blocos de partos. Um deles é o Hospital de Abrantes, cuja urgência e bloco de partos encerrou esta terça-feira às 9h00 e só volta a abrir às 9h00 de quarta-feira.

Também o Hospital Beatriz Ângelo, Loures, está com problemas. O bloco de partos e a urgência encerram esta terça-feira às 20 horas e só abrem às 8h00 do dia seguinte, para voltarem a fechar na quinta-feira entre as 8h00 e as 20h00.

Ainda na região da Grande Lisboa, o Hospital do Barreiro vai ter o bloco de partos encerrado das 21h00 de quarta-feira às 9h00 de quinta-feira. Já o Hospital de Setúbal terá a urgência e o bloco de partos limitado entre as 9h00 de sexta-feira e as 9h00 de sábado.

As dificuldades em completar escalas nas urgências obstétricas ganharam maior expressão ainda antes do Verão, levando o Ministério da Saúde a criar um mecanismo para aumentar a remuneração dos médicos e uma comissão de acompanhamento para estudar soluções para resolver a falta de recursos humanos. Mas, apesar disso, os problemas mantêm-se em algumas unidades.

Esta comissão, liderada pelo médico Diogo Ayres Campos, entregou ao ministro da Saúde uma proposta que passaria pelo encerramento de algumas urgências e blocos de partos. Manuel Pizarro já disse que só será tomada uma decisão no início do próximo ano.

Há “um momento para a decisão política” e “antes [deste] há um momento para a reflexão técnica”, afirmou na comissão parlamentar de discussão do Orçamento do Estado para a saúde, que se realizou na semana passada. Anteriormente já tinha referido que este seria um processo que envolveria da nova Direcção Executiva do SNS, que terá a cargo a revisão das redes de referenciação e das urgências metropolitanas.

Esta terça-feira, o director executivo do SNS Fernando Araújo termina um périplo de dois dias pelos serviços de obstetrícia/ginecologia dos hospitais cujo possível encerramento foi sugerido pela comissão de acompanhamento criada pela anterior ministra. Hoje são as Unidades Locais de Saúde da Guarda e de Castelo Branco e do Centro Hospitalar da Cova da Beira. Na segunda-feira foram os serviços do Hospital de Vila Franca de Xira e do Centro Hospitalar Barreiro/Montijo.