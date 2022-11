Cerca de 150 mil utentes vão beneficiar da entrega de medicamentos em proximidade

É uma das apostas do Governo para o próximo ano: ter mais utentes a receber os medicamentos hospitalares em farmácias comunitárias de proximidade. No parlamento, onde apresenta o Orçamento do Estado da Saúde para 2023, o ministro da Saúde anunciou que cerca de 150 mil utentes vão beneficiar desta medida. Manuel Pizarro salientou ainda que será feita uma revisão das redes de referenciação hospitalar, entre elas a de saúde materna e infantil, e uma reformulação da rede de urgências metropolitanas, procurando replicar em Lisboa a experiência do Porto.

Na sua intervenção inicial, Manuel Pizarro referiu que uma das medidas previstas no orçamento é um programa de distribuição de medicamentos em proximidade. “Cerca de 150 mil pessoas terão acesso a este benefício”, afirmou o ministro, lembrando que “hoje são pessoas que têm de se deslocar aos hospitais” e que com este programa “passarão a poder receber o seu medicamento na farmácia da sua localidade”.

Destacou ainda o “sistema de renovação automática de receitas de doentes crónicos”, outra medida prevista no orçamento e que já foi proposta pela Ordem dos Farmacêuticos. Ainda dentro da resposta aos doentes crónicos, Manuel Pizarro referiu que o ministério está a “analisar do ponto de vista técnico e financeiro o alargamento do acesso, de forma sustentável ao longo do tempo”, de bombas de insulina.

O ministro destacou também a “maior eficiência dos hospitais” que pretende alcançar no próximo ano, referindo o desenvolvimento de novas redes de referenciação hospitalar, dando o exemplo da saúde materna e infantil, mas também das restantes redes. Haverá também o “desenvolvimento das redes de novas urgências metropolitanas, procurando replicar na área metropolitana de Lisboa uma experiência que já decorre na área metropolitana do Porto há mais de uma dezena de anos com resultados muito favoráveis”.

Um modelo, acrescentou, que “permite uma melhor gestão de recursos, facilitando o acesso das pessoas” às urgências. Ainda relacionada com a melhoria da eficiência dos hospitais, Manuel Pizarro reforçou o objectivo de se aumentar a hospitalização domiciliária, o número de centros de responsabilidade integrada e o fortalecimento das equipas de gestão de alta, para evitar casos de utentes com alta clínica mas sem alta social.

“Temos recuperado todas as linhas produção, mas há uma linha que preferia que não tivéssemos recuperado, a das urgências”, assumiu o ministro, referindo que os valores registados estão próximos dos de 2019. Além deste, há um outro indicador em que Portugal “compara mal” com os restantes países europeus, que é o tratamento da fractura do colo do fémur. A meta é “chegar ao final de 2014 com 70%” das cirurgias realizadas nas primeiras 48 horas após a entrada no hospital. Actualmente, referiu o ministro, esta taxa está nos 48%.

Medidas para o Inverno

Questionado sobre a capacidade dos hospitais fazerem face à pressão associada ao Inverno, Manuel Pizarro disse que na próxima semana, após a reunião de peritos, vão anunciar “um conjunto vasto de medidas” que vão responder a estas preocupações. Mas assumiu que não é possível que “os serviços passem incólumes, como nunca aconteceu”, mas que esperam assim conseguir uma melhor resposta aos desafios que surjam.

“A vacinação é principal ferramenta para a preparação do Inverno”, defendeu, referindo que perto de dois milhões de pessoas já foram vacinadas contra a gripe e contra a covid-19.

A questão dos recursos humanos também não passou em branco, especialmente no que diz respeito à falta de médicos de família. Manuel Pizarro admitiu, depois de questionado pelo Bloco de Esquerda, que equaciona a possibilidade de legislar sobre as unidades de saúde familiar modelo C – um regime previsto que nunca avançou e que permite que entidades do sector social ou privadas possam constituir centros de saúde – entre as várias possibilidades que possam existir para resolver este problema.

Mas esta afirmou, será uma opção que funcionará como solução “supletiva”, pois a “prioridade são as unidades de saúde familiar modelo A e a passagem destas a modelo B”. Apesar de no início do próximo ano abrir o “maior mapa de sempre” de vagas para formação na especialidade, com mais de 500 atribuídas à medicina geral e familiar, Manuel Pizarro reconheceu que não tem expectativa que todas sejam ocupadas. Até porque, o número de médicos a terminar a formação geral é inferior. Mas salientou, “o alargamento das vagas tem em vista não perpetuar a existência de médicos indiferenciados”.