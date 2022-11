Director executivo do SNS já escolheu equipa e visitou dois blocos de parto

Em menos de uma semana, o director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Fernando Araújo, já escolheu a equipa, realizou “43 reuniões” com os responsáveis do Ministério das Finanças e de todos os hospitais do país e visitou os blocos de partos da Póvoa de Varzim e de Famalicão, dois dos seis que correm o risco de encerrar.