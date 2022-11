Partido Republicano a um lugar da maioria na Câmara dos Representantes

Apesar de estarem à beira de conquistar o controlo da câmara baixa do Congresso dos EUA, os republicanos vão ter pouca margem para aprovar legislação, investigações e processos de destituição.

O Partido Republicano está a apenas um lugar de garantir a maioria na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, quando falta conhecer os resultados de 14 das 435 eleições realizadas há uma semana. Segundo as contagens provisórias, os republicanos lideram em quatro das corridas ainda em aberto – o que, feitas as contas, aponta para um resultado final de 221-214, muito aquém da “onda republicana” antecipada pelos líderes do partido nas vésperas das eleições de 8 de Novembro.