Marco Santos com Sinan Arat & Filipe Pereira no terceiro single do álbuns Evocations

O álbum foi gravado durante a pandemia e Marco Santos envolveu na sua criação mais de 25 artistas de várias áreas, entre músicos, artistas visuais e bailarinos. Evocations, assim se chama o disco, tem sete temas, todos eles com videoclipes (Grace, Remembrance, Empirical, Lamento de Alegria, Allegory, Impetus e Reverie) que têm vindo a ser publicados, enquanto o disco é apresentado ao vivo em vários palcos. Depois de Lamento de Alegria (publicado a 10 de Setembro) e Grace (em 28 de Outubro), chega agora a vez de Remembrance, onde Marco Santos, que no disco teve a seu cargo piano, voz e electrónica, toca com Sinan Arat, músico do Curdistão turco que colabora com Marco Santos há vários anos e que aqui canta e toca ney (flauta de junco turca). A arte visual foi entregue ao produtor e editor de vídeo Filipe Pereira.

Nos concertos, a digressão começou no dia 21 de Outubro e já passou por Leiria e Castelo Branco, onde a apresentação do disco foi feita em trio, com Marco Santos (composição, bateria e electrónica), Carlos Garcia (piano) e Catarina Rodrigues (sintetizadores). Seguem-se Olhão (dia 25, na República 14), Tavira (dia 26, Ria Inquieta) e Faro (dia 27, Clube Farense), três concertos onde Catarina será substituída pelo músico algarvio Dinis Costa (sintetizadores); por fim, em Dezembro, o espectáculo será apresentado em Montemor-o-Novo (dia 2), Coimbra (dia 3, Salão Brazil), Lisboa (dia 7, Hot Clube de Portugal) e Pombal (dia 9, Teatro-Cine).