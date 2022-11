PPP, uma espécie de Shark Tank para autarquias

Segui com atenção as polémicas de Miguel Alves, o antigo presidente da Câmara de Caminha que também já não é secretário de Estado Ajunto do primeiro-ministro. Como pode um caso tão sombrio ter-me trazido tanta luz sobre o que se passa nas autarquias portuguesas? O que se passa em Caminha não é só sobre Caminha. Notícias recentes mostram que é também sobre Oeiras, Odivelas, Mafra, Gouveia, Guarda, Alcobaça e Trancoso. E a minha pergunta é: quantas mais serão?