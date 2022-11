Estas manifestas insuficiências

Leitor, ouvinte, espectador ou internauta, tem-se demasiadas vezes o sentimento de que o jornalismo praticado em Portugal é globalmente insuficiente. E até que, de certo modo, não evoluiu com as necessidades do tempo presente. Que, exagerando um pouco, continua a fazer-se jornalismo como em fins do século XIX ou, pelo menos, como até aos anos 40 do século XX. Isto é: anunciando factos recebidos na redação ou recolhidos pelos seus jornalistas. A que se juntavam indispensáveis tomadas de posição ideológicas.