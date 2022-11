Afeganistão vai voltar a ter execuções públicas e amputação de membros

Paulatinamente, no meio do isolamento internacional, os líderes taliban estão a fazer voltar o Afeganistão ao tempo de antes da guerra. Agora, o líder dos taliban, Hibatullah Akhundzada ordenou aos juízes do Afeganistão que comecem a aplicar a sharia (lei islâmica) nos seus julgamentos, o que fará regressar ao país punições que eram aplicadas no tempo do primeiro emirado islâmico que os Estados Unidos e aliados derrubaram em 2001.

“O mullah Hibatullah [Akhundzada], ao reunir-se com os juízes, disse-lhes para investigarem adequadamente os casos de ladrões, sequestradores e rebeldes” e que, “nos casos em que se tenham cumprido todos os requisitos da sharia”, os magistrados “estão obrigados a aplicar o castigo”, escreveu o principal porta-voz dos taliban, Zabiullah Mujahid, no Twitter.

Outro dos porta-vozes do regime fundamentalista que regressou ao poder em 2021 depois de 20 anos de presença estrangeira no país, manifestou-se no mesmo sentido numa entrevista ao principal canal de televisão afegão, Tolo News. Disse Yussuf Ahmadi que assassinos, sequestradores e ladrões devem ser “castigados” de acordo com a sharia.

Como escreve a Europa Press, “esta não é a primeira vez que o líder dos taliban defende a necessidade de aplicar ‘totalmente’ a sharia no Afeganistão, desde que os fundamentalistas regressaram ao poder em Agosto de 2021, depois da fuga do Presidente Ashraf Ghani.

Apesar de terem garantido internacionalmente que não queriam voltar a aplicar as políticas extremas que tornaram, nos anos 1990, o Afeganistão num dos países mais atrasados do mundo no que diz respeito aos direitos dos cidadãos em geral e das mulheres em particular, tudo se conjuga para que isso esteja mesmo a acontecer. Com a grande diferença de que tudo se vai fazendo aos poucos, enquanto o mundo olha para outras crises.

Como dizia em Setembro, em entrevista ao Indian Express, Ahmad Massoud, filho do lendário combatente afegão Ahmad Shah Massoud e que está à frente da Frente de Resistência Nacional do Afeganistão, grupo que se opõe aos taliban, “o Afeganistão regressou à idade das trevas”.

Execuções públicas, lapidações, amputação de membros, flagelações, esses são alguns dos castigos previstos nos manuais entregues aos juízes por estudiosos do Islão no ano 900.