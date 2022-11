Metro Transportes do Sul em greve até ao final da semana

Foi convocada uma nova greve da Metro Transportes do Sul (MTS) entre esta terça-feira, dia 15, e este sábado, dia 19. A greve convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) vai incidir nos dias 15 e 19 nas horas extra e nos restantes dia em todo o serviço. A MTS, no seguimento das conversações com o sindicato, propõe uma subida salarial para 2023 acima da inflação.

Em comunicado à imprensa, a MTS declara que a estrutura sindical “continua irredutível na negociação salarial para 2023”. A empresa de transportes públicos teria já chegado a entendimento sobre a tabela remuneratória a aplicar em 2023, onde reflectira sobre uma actualização salarial bastante acima da inflação esperada para um conjunto de categorias. No entanto, o SMAQ, acusa a empresa, recusou-se a negociar, não tendo a MTS "recebido qualquer contacto por parte do sindicato até ao confronto com o novo pré-aviso de convocação de greve”.

A MTS acusa a SMAQ de destabilizar a empresa e agravar a situação económico-financeira da mesma, “sem se preocupar verdadeiramente com outros colaboradores e prejudicado os clientes”. Lê-se ainda em nota de imprensa que a MTS tem “desde 2007, data do início da sua operação, aprovado inúmeras medidas que se têm traduzido numa melhoria reiterada das condições salariais e de trabalho dos seus colaboradores”. A Metro Transportes do Sul lamenta a “intransigência do SMAQ e incapacidade de apresentar propostas enquadráveis na realidade da MTS e a indisponibilidade para o diálogo”.

A empresa de transportes públicos está a aguardar pela definição dos serviços mínimos de forma a atenuar os constrangimentos esperados na operação.