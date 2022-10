Metro Transportes do Sul em greve esta semana

O Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) marcou uma greve na Metro Transportes do Sul (MTS) para esta semana, com destaque para os dias 19 e 20 (quarta e quinta-feira), em que a acção de luta abrange todo o horário de trabalho, a que acresce uma greve às horas extra nos dias 18 e 21.

“Dada a persistente recusa da administração da MTS em negociar com o SMAQ um acordo de empresa (AE) que vá ao encontro das justas reivindicações dos trabalhadores, a estes não resta alternativa se não recorrer à greve”, afirmou o sindicato em comunicado emitido esta segunda-feira. Já a empresa diz ter sido “surpreendida” pela emissão de um pré-aviso de greve, acusando os representantes dos trabalhadores de “intransigência”.

“A MTS tem mantido com o SMAQ e demais sindicatos representativos dos trabalhadores da empresa uma postura de diálogo constante, nunca tendo recusado qualquer reunião ou análise de casos concretos propostos pelas estruturas dos trabalhadores mantendo agora toda a disponibilidade para chegar a um acordo com o SMAQ de forma a manter a paz social na empresa, tão importante para todos os trabalhadores bem como para os utentes que diariamente usam os nossos serviços”, afirmou a empresa em comunicado.

A empresa diz ter proposto uma subida do salário “em linha com orientações do governo para o sector privado”, e mostrado “disponibilidade para, dentro das capacidades da empresa, melhorar as condições de trabalho”, com “a fixação de um calendário de curto prazo para negociar estas matérias com o SMAQ”. No entanto, diz, o sindicato “recusou liminarmente as propostas da MTS e não apresentou sequer qualquer contraproposta, decidindo manter a greve”. A MTS adianta que aguarda agora pela definição dos serviços mínimos para os dias em causa.