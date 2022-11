Sylvester Stallone admite que “não gostava” de Arnold Schwarzenegger

No início das suas carreiras, os dois actores não gostavam um do outro. Hoje, são “bons amigos”.

Um foi o boxeador Rocky Balboa ou o bélico Rambo, o outro vestiu a pele de Conan, o Destruidor ou do Exterminador Implacável. Têm praticamente a mesma idade (Stallone nasceu em 1946; Schwarzenegger, em 1947)​ e viram as suas carreiras cinematográficas disparar quase ao mesmo tempo. Mas isso não significa que houvesse admiração mútua. Numa entrevista à revista Forbes, Sylvester Stallone vai mais longe e declara que no início da sua carreira não gostava de Arnold Schwarzenegger. E isso, sim, era mútuo.

"Nós realmente não gostávamos um do outro imensamente porque éramos... isto pode parecer um pouco vaidoso, mas penso que fomos pioneiros num tipo de género naquela altura”, explicou Stallone.

Entretanto, os dois experimentaram outros géneros, nomeadamente a comédia. Sylvester Stallone foi protagonista de Pára ou a Mamã Dispara​ (1992), em que contracenava com Estelle Getty (a desbocada Sophia da série Sarilhos com Elas)​​, enquanto Arnold Schwarzenegger​ cruzou os seus destinos com os de Danny DeVito, em Gémeos (1988), e depois foi Um Polícia no Jardim-Escola (1990).

A relação melhorou quando os dois protagonizaram Os Mercenários (tríptico estreado em 2010) ou Plano de Fuga (2013). “Tornámo-nos realmente bons amigos”, concluiu Stallone​, numa conversa que manteve via Zoom.