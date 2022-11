Dolly Parton recebe prémio de 100 milhões de Jeff Bezos

A estrela da música country e filantropa Dolly Parton recebeu cem milhões de dólares (96,71 milhões de euros) com o Prémio Bezos Coragem e Civismo, atribuído pelo fundador da Amazon, Jeff Bezos, em reconhecimento de líderes que “procuram soluções com coragem e civilidade”.

Bezos, que é também o proprietário da companhia privada de exploração espacial Blue Origin, anunciou o prémio na sexta-feira juntamente com a sua namorada, Lauren Sanchez.

Sanchez escreveu no Instagram que Parton é “uma mulher que dá com o coração e lidera com amor e compaixão em todos os aspectos do seu trabalho”. “Mal podemos esperar para ver todo o bem que vai fazer com este prémio de cem milhões de dólares”, sublinhou.​

Dolly Parton reagiu com surpresa: “Uau! Disseram 100 milhões de dólares?”. “Penso que as pessoas que estão em posição de ajudar deveriam colocar o seu dinheiro onde está o seu coração. Farei o meu melhor para fazer coisas boas com este dinheiro”, declarou.

Além da música, Dolly Parton, de 76 anos, sempre se destacou pelos seus actos filantrópicos, tendo doado um milhão de dólares (970 mil euros) ao Centro Médico da Universidade de Vanderbilt para ajudar a desenvolver uma vacina durante a pandemia de covid-19.

A cantautora, que foi incluída recentemente no Passeio da Fama do Rock & Roll, fundou várias instituições de beneficência, incluindo a Fundação Dollywood, que se concentra na educação, bem como no alívio da pobreza.