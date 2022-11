Por estes dias, estamos todos de olhos postos no Brasil, um país que amamos e pelo qual torcemos com muita força. Mato Seco em Chamas é uma docuficção luso-brasileira que concretiza essa torcida. Resulta da co-realização da lisboeta Joana Pimenta — que também assina a fotografia — e do realizador brasiliense Adirley Queirós. Pode ser visto simplesmente como um filme de ficção científica sobre uma mega-favela, uma distopia futura assente na realidade hoje vivida. Nele, ficamos a conhecer três mulheres negras, Chitara, Léa e Andrea.