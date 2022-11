Ucrânia avalia estragos em Kherson e impõe reforço de segurança

As autoridades ucranianas impuseram um recolher obrigatório em Kherson e restringiram as entradas e saídas da cidade enquanto o Exército continua a avaliar a situação de segurança da cidade. O principal receio é de que a tropa russa tenha deixado minas e armadilhas escondidas em casas e outras infra-estruturas.

Ao contrário de cidades como Mariupol, onde houve uma feroz resistência à invasão, a entrada russa em Kherson fez-se sem grandes combates e a grande maioria dos edifícios da cidade continua de pé, até porque os ucranianos seguiram uma estratégia de bombardeamentos de precisão, tentando evitar as perdas civis.

Apesar disso, o fornecimento dos serviços básicos como electricidade, água e aquecimento estão gravemente afectados. “A necessidade mais crítica é água, porque praticamente não há abastecimento à cidade”, disse um assessor da autarquia de Kherson, Roman Golovnia, a uma televisão ucraniana. “Não há medicamentos suficientes, não há pão suficiente – não pode ser cozido porque não há electricidade”, enumerou.

O governador regional, Iaroslav Ianushevich, anunciou a distribuição de lenha e fornos pela população, enquanto estão a ser preparados comboios com outra ajuda humanitária, como alimentos e medicamentos.

“As forças de ocupação russa e os seus colaboradores fizeram tudo o que lhes foi possível para que as pessoas que permaneceram na cidade sofressem o mais possível”, acusou Roman Golovnia. Já Ianushevich alertou que “o inimigo minou todas as principais infra-estruturas”.

Por esse motivo, o acesso ao rio Dniepre estará vedado à população civil pelo menos durante toda a semana e os residentes são obrigados a manter-se em casa entre as 17h e as 8h.

Na sua comunicação ao país no sábado à noite, Volodymyr Zelensky acusou os russos de terem destruído “todas as infra-estruturas fundamentais” de Kherson e de operarem da mesma forma em todas as zonas que ocupam. “Mas nós vamos restabelecer tudo, acreditem em mim”, disse o Presidente da Ucrânia.