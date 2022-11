De Celeste da Encarnação à Dra. Messalina: os desenhos de Hugo van der Ding calçam-se em meias portuguesas

A colecção da Sock Affairs conta com modelos inspirados em tiras do cartoonista e um deles foi desenhado exclusivamente para a marca.

A marca portuguesa de meias Sock Affairs juntou-se a Hugo Van Der Ding para lançar uma colecção inspirada nalgumas das mais conhecidas personagens do cartoonista. A colecção é composta por cinco modelos, sendo um deles desenhado exclusivo para a marca.

Dra. Messalina, Celeste da Encarnação, Paulinho Engraçadinho e Lígia no Tibete são algumas das figuras que se podem encontrar nas meias. Foi ainda desenhado em exclusivo para a marca o modelo Meias de Descanso.

Muitas destas personagens já são bem conhecidas do público e têm uma história, como é o caso da “velha, mas moderna” Celeste da Encarnação: “É uma senhora que tem quase 90 anos, mas que consome e trafica estupefacientes para sobreviver e também para se divertir. A Dra. Messalina é uma médica que antigamente se dizia da ‘caixa’, hoje é saúde geral e familiar, que também tem uma relação complicada com os seus pacientes”, explica o autor das tiras ao P3.

A colecção é uma forma de a marca também explorar o mercado português. “Nós somos 100% portugueses, toda a equipa é portuguesa e temos a produção em Portugal, mas vendemos praticamente só para fora, para a Inglaterra, Estados Unidos e Europa. Ou seja, o mercado português é muito limitado para nós, mas a aceitação desta colecção tem funcionado bastante bem”, conta Gonçalo Henriques, fundador da Sock Affairs.

Para Hugo, esta colecção foi uma maneira de explorar uma área pela qual sempre teve interesse. As “meias são o acessório mais awesome e fazia todo o sentido mostrar as minhas tiras num acessório que usamos todos os dias”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

Esta colecção não tem “data para terminar”, mas existem ainda meias com desenhos relativos a carros, música, arte e jogos de computador. Podem ser adquiridas no site da Sock Affairs e custam 12 euros.