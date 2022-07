Se andas às aranhas com “portuguesices”, há um dicionário ilustrado que te responde à letra

"Um camone teve uma dor de burro no bandulho e deu-lhe o badagaio." Proferir esta frase há cinco anos em frente a David Siqueira seria nada mais, nada menos, que um verdadeiro enigma. O brasileiro de 35 anos mudou-se para Portugal e no trabalho ouvia muitas palavras e expressões regionais que não conhecia, mas que lhe soavam “engraçadas”.

“Encantei-me com essa diferença das expressões até dentro do próprio país”, diz o designer de produto. No metro, a caminho do emprego, começou a fazer ilustrações no telemóvel que se transformaram em conteúdo para uma página do Instagram: Portuguesices.

Para além de provérbios e designações, são também representadas figuras singulares do universo português, como a senhora de um anúncio de bombons que se dirigia a um tal de Ambrósio. Uma breve descrição dos termos e a adaptação para inglês e português do Brasil acompanham os desenhos, que nem sempre são bem aceites — há até quem “arme o cão”. Um exemplo é a ilustração dos avecs que “gerou alguma polémica na página, por algumas pessoas considerarem um termo pejorativo, ofensivo”, revela David.

No entretanto, há quem continue a "arreganhar a tacha" com as obras e até já peça um livro que as reúna e objectos com os desenhos estampados. Não estão a falar para o boneco, porque a loja é algo que já está a ser preparado, mas "ainda não é oficial".

Texto editado por Amanda Ribeiro