Requiem para a cidade de Lisboa

Foi esta semana anunciada a decisão de transformar o edifício da Caixa Geral de Depósitos em sede do Governo. Era para ser apenas uma parte, sabe-se agora que será por inteiro. As mudanças já começaram. Parece que dentro de quatro anos a operação estará terminada. É possível que a maior parte do Governo e dos ministérios se localize ali, naquele que a opinião designou, há anos, por Palácio Ceausescu, versão reduzida de um dos mais horrorosos edifícios de toda a Europa!