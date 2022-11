A descoberta de 24 esculturas do tempo de etruscos e romanos na Toscana é de grande importância científica. Como foram ali parar e o que nos dizem de novo sobre o mundo que as criou?

O complexo termal fica no meio do campo, junto a uma estrada de terra batida que percorre o vale, não muito longe de San Casciano dei Bagni, uma das comunas mais pequenas da Toscana, no topo de uma colina.