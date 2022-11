Paul Haggis condenado a pagar 7,5 milhões de dólares por violação

Num caso que remonta aos primórdios do movimento #MeToo, o realizador e argumentista canadiano Paul Haggis, de 69 anos, foi condenado esta sexta-feira ao pagamento de 7,5 milhões de dólares (cerca de 7,23 milhões de euros) pelos abusos sexuais a que submeteu a relações públicas Haleigh Breest em Janeiro de 2013.

O júri do tribunal civil nova-iorquino em que decorreu o julgamento determinou ainda que o realizador poderá ser obrigado a um pagamento por danos adicionais, num montante que será determinado numa audiência a ter lugar já na segunda-feira.

O processo teve início em 2017, quando Breest acusou Paul Haggis de a ter violado na casa do realizador de Colisão no SoHo, em Nova Iorque, depois de os dois assistirem à estreia de um filme. A relações públicas, então com 26 anos, alega que Harris a coagiu a praticar sexo oral e, em sequência, a violou, apesar dos pedidos insistentes para que parasse.

Haggis negou os factos. Em sua defesa, alegou que Breen o “namoriscou” e que, apesar de, por vezes, o seu comportamento parecer contraditório, todo o episódio decorreu de forma consensual – confessou também não se recordar se tiveram relações sexuais.

À saída do tribunal, relata a BBC News, Haleigh Breest mostrou-se agradecida por o “júri ter escolhido seguir os factos – e acreditar” nela. Paul Haggis, por seu turno, manifestou a vontade de continuar a “luta” para limpar o seu nome.

Haleigh Breest é uma entre cinco mulheres que acusam Paul Haggis de abuso sexual, com o caso mais antigo a remontar a 1996. Um mês depois de a relações públicas avançar com o processo contra Haggis, em Dezembro de 2017, uma outra mulher acusou-o de violação e duas de assédio sexual – todas eram profissionais da indústria de entretenimento em início de carreira.

Breest acabaria por ser a única a manter um processo a correr nos tribunais. Haggis justificou da mesma forma todas as acusações: tudo não passaria de uma forma de extorquir dinheiro ao realizador, também argumentista de Million Dollar Baby e de As Bandeiras dos Nossos Pais, de Clint Eastwood, ou de filmes recentes de 007, como Casino Royale.

Em Junho deste ano, Haggis foi detido em Itália, onde se deslocara para o festival de cinema de Allora, em Otsuni, depois de uma mulher britânica o acusar de a ter forçado duas vezes a ter relações sexuais. Ficou detido em prisão domiciliária durante 16 dias, antes de os tribunais italianos, após análise das provas apresentadas e ouvidos os argumentos dos envolvidos, considerarem o caso improcedente.