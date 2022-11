Os sem-abrigo estão a aumentar: há mais jovens e até quem fugiu da escravidão

As tendas alinham-se debaixo do viaduto de Santa Apolónia. Entre algumas, forma-se uma espécie de sala de estar. Com cadeiras em roda, uma mesa ao meio, mantas, móveis e outras bugigangas encontradas pela rua e que podem dar jeito ou algum dinheiro. Há um pinheiro de Natal e um presépio. Os vasos de suculentas adornam a entrada de casa. É uma noite fria, desconfortável, de Novembro. Chove torrencialmente. Passa da meia-noite e Tânia e Márcio ainda não dormem, apesar de a hora do despertar ser dali a poucas horas.