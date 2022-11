Magnussen e Haas garantem pole inédita na corrida sprint do Brasil

Dança da chuva e despiste de George Russel baralharam as contas da qualificação em Interlagos.

Kevin Magnussen e a Haas conquistaram, esta sexta-feira, uma surpreendente e inédita pole position para a sprint race do Grande Prémio de São Paulo, Brasil, penúltima prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

O piloto dinamarquês e a escuderia norte-americana beneficiaram de uma inesperada conjugação de factores, desencadeados por George Russell (Mercedes), que teve uma saída de pista na última ronda de qualificação. A interrupção, numa altura em que os radares anunciavam queda pronunciada de chuva, promoveu a festa na garagem da Haas, já que o dinamarquês detinha, nessa altura, o tempo mais rápido, seguido de Max Verstappen (Red Bull) e Russell.

Quando surgiu a ordem para retomar a qualificação, nada havia a fazer, já que os tempos obtidos com pneus macios já não podiam ser superados, impondo uma grelha surpreendente, com Charles Leclerc em décimo e Lewis Hamilton (Mercedes) em oitavo.

As constantes alterações atmosféricas animaram a qualificação desde o início, com a primeira ronda a provocar autêntica cambalhota no alinhamento depois de Pierre Gasly (Alpha Tauri) ter mudado de pneus intermédios para macios, levando todos os pilotos a uma súbita corrida às boxes.

A indefinição na Ferrari esteve muito perto de provocar um “escândalo”, com a possível eliminação de Charles Leclerc, “drama” vivido por alguns dos pilotos habituados a qualificações na primeira metade da grelha de partida.

Na segunda ronda de qualificação, foi Hamilton a sofrer para escapar à eliminação numa altura em que a chuva ameaçava as tentativas com o composto mais macio. O inglês concluiu, aliás, a sessão em nono, avançando para a ronda decisiva.

A tensão aumentou na Q3, com Leclerc a arriscar de intermédios, escolha que se revelaria totalmente errada, obrigando o monegasco a optar por macios depois de uma volta. O despiste de Russell colocou Leclerc, ainda sem tempo, em risco de ficar em 10.º, numa qualificação liderada por... Magnussen.

?? RED FLAG ??



Russell beaches his car in the gravel#BrazilGP #F1 pic.twitter.com/J3dRCLzAuD — Formula 1 (@F1) November 11, 2022

A interrupção da sessão e a chuva criaram um cenário de potencial pole do dinamarquês, que em 139 Grandes Prémios nunca partira do primeiro lugar da grelha. Por fim, confirmou-se o pesadelo para Leclerc e o sonho para Magnussen, que sairá da primeira posição, ao lado de Verstappen, ainda que tenha de lutar pela melhor posição para a corrida de domingo.