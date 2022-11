Vírus da gripe A detectado em 94,6% dos casos

Nas últimas quatro semanas, registaram-se em Portugal 311 casos de internamentos por infecção com o vírus sincicial respiratório (RSV), a maior parte dos quais em crianças com menos de três meses. Os dados constam do mais recente Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe e outros Vírus Respiratórios, divulgado nesta quinta-feira pelo Insa - Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.​

“Cerca de 43 % dos casos tinham menos de três meses de idade, 15% ocorreram em bebés pré-termo e 14% tinham baixo peso ao nascer. Relativamente a critérios de gravidade, 11 % foram internados em Unidades de Cuidados Intensivos ou necessitaram de ventilação (não invasiva/convencional)”, concretiza o documento.

Mais concretamente na 44.ª semana do ano, aquela a que o boletim diz respeito, “manteve-se um número de internamentos por infecção por RSV mais elevado do que o esperado para esta época do ano”.

Em toda a época gripal de 2022/2023, que começou em Outubro, os laboratórios da Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe (hospitais) notificaram “7280 casos de infecção respiratória” e “596 casos de gripe” — 146 dos quais nos últimos sete dias, todos do tipo A. “Até ao momento, foram detectados 10 casos de co-infecção pelo vírus da gripe e SARS-CoV-2”, registou o Insa.

Já nas redes sentinela, o relatório explica que “foram analisados 173 casos de infecção respiratória aguda/síndrome gripal e detectados 37 (21%) casos de gripe, todos do tipo A”.

A actividade gripal epidémica é, por enquanto, considerada de “baixa intensidade e tendência crescente” e o vírus da gripe do subtipo A foi detectado em 94,6% dos casos registados desde o início da época. Tal como em Portugal, no resto da Europa, a tendência da actividade gripal é crescente com predominância do vírus influenza A.

Quanto aos internamentos, na semana entre 30 de Outubro e 6 de Novembro, “foi reportado um caso de gripe (Influenza A) pelas 14 UCI que enviaram informação”. A doente “tinha entre 55-64 anos de idade, apresentava doença crónica e estava vacinada contra a gripe sazonal”. Nas enfermarias, foram reportados mais dois casos de gripe em doentes até aos 10 anos — nenhum estava vacinado.

Tendo em conta todos os vírus analisados, assim como os seus impactos, o Insa conclui que “a mortalidade por todas as causas” está “dentro do esperado para a época do ano”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA valor médio da temperatura mínima do ar (8,37º C) em Portugal continental nesta última semana foi 0,46° C superior aos valores normais (1971-2000) — o mesmo já acontecera em Outubro.