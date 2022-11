Ucrânia vai avançando desconfiada para Kherson

A Ucrânia está prestes a recolher um fruto importante da sua contra-ofensiva no Sul do país com a expectável reconquista de Kherson, a cidade que as Forças Armadas russas decidiram abandonar formalmente na quarta-feira. Apesar da cautela com que, para já, os responsáveis políticos de Kiev falam do assunto, depois de meses de combates, intenso fogo de artilharia, um pretenso referendo e uma anexação ilegal, o simbolismo do momento é evidente.