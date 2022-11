Associações avançam com providência cautelar contra linha vermelha do Metro de Lisboa

É mais um passo na oposição ao projecto de expansão previsto para o prolongamento da linha vermelha do Metro de Lisboa: o Fórum Cidadania Lx, a Quercus e a Casa de Goa apresentaram uma providência cautelar contra este projecto por considerarem que viola diversos instrumentos de gestão urbanística, como o Plano Director Municipal (PDM), o Plano de Urbanização de Alcântara e as leis de protecção do arvoredo.