Caixa lucra 692 milhões até Setembro e espera distribuir maior dividendo de sempre

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reportou um resultado líquido de 692 milhões de euros no conjunto dos primeiros nove meses do ano, um crescimento de 61% em relação aos lucros de 429 milhões alcançados em igual período do ano passado, e espera vir a distribuir os maiores dividendos de sempre, relativos ao exercício de 2022, caso o contexto internacional não penalize a actividade do banco. A justificar esta evolução está a redução das imparidades, num período em que a qualidade da carteira de crédito melhorou, bem como o contributo da actividade internacional, com a Caixa a beneficiar das variações cambiais.

Os resultados foram divulgados esta quinta-feira pelo banco público, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“Nos primeiros nove meses de de 2022, o grupo CGD gerou um resultado líquido consolidado de 692 milhões de euros, um aumento de 61% face ao período homólogo de 2021. Esta evolução reflecte um custo do risco de crédito negativo no período pós-pandemia, um dos mais baixos de sempre, a venda de alguns activos não core, bem como o contributo da actividade internacional para o resultado líquido do grupo, no valor de 155 milhões de euros, um crescimento de 58% face aos primeiros 9 meses de 2021”, pode ler-se no comunicado.